СМИ: Спонсоры Олимпиады в Токио призывают отложить соревнования

Спонсоры летних Олимпийских игр в Токио призывают перенести соревнования на сентябрь-октябрь.

Как сообщает Insider Voice со ссылкой на Financial Times, запрос вызван растущим разочарованием среди японских компаний, которые считают, что Олимпиаду будет разумнее провести позже намеченных сроков, чтобы больше людей успели вакцинироваться.

Таким образом, спонсоры надеются ослабить сопротивление и негативный настрой по отношению к соревнованиям со стороны общественности.

Олимпиада в Токио пройдёт с 23 июля по 8 августа. Игры должны были состояться летом 2020-го, но были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

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