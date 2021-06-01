Поздняков рассказал о ходе подготовки сборной России к Олимпиаде в Токио

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков ответил на вопрос о ходе подготовки национальной команды к летним Олимпийским играм в Токио.
Поздняков рассказал о ходе подготовки сборной России к Олимпиаде в Токио
  • РИА Новости

«Существуют различные трудности. Основная — большинство команд, которые планировали провести заключительный этап подготовки к Олимпиаде в Японии, вынуждены переносить сборы обратно в Россию. Благо есть Дальний Восток, близкий по часовым поясам к Токио. Российские спортсмены пройдут акклиматизацию во Владивостоке, в Хабаровске, Улан-Удэ и Комсомольске-на-Амуре», — цитирует Позднякова «Спорт-Экспресс».

Президент ОКР также отметил, что есть вопросы по нехватке аккредитаций из-за того, что оргкомитет старается максимально ограничить состав делегаций.

«Уверен, все в итоге останутся довольны, в том числе и условиями на месте. Сейчас штаб нашей команды уже сформирован, скоро начнётся работа по отправке грузов», — сказал он.

Олимпиада в Токио пройдёт с 23 июля по 8 августа. Игры должны были состояться летом 2020-го, но их перенесли на год из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что 1 июля ОКР утвердит состав сборной России на Олимпиаду в Токио.

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