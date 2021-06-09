Блинкен назвал худшие для США последствия строительства «Северного потока — 2»
- Reuters
«Худший возможный исход, с нашей точки зрения: строительство трубопровода завершено, отношения с Германией отравлены, отсутствие стимула у Германии сесть за стол переговоров», — цитирует РИА Новости заявление Блинкена.
Он добавил, что переговоры в данном случае будут необходимы, чтобы «добиться успехов в работе по смягчению серьёзных негативных последствий от прохода газа через этот трубопровод».
Кроме того, Блинкен подчеркнул, что США должны убедиться в том, что Россия не сможет использовать газ и энергетику «в качестве устройства принуждения в отношении с европейскими государствами».
Ранее американский госсекретарь сообщил, что США предупреждали Украину о своих намерениях в отношении трубопровода «Северный поток — 2».