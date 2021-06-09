Блинкен назвал худшие для США последствия строительства «Северного потока — 2»

Госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен заявил, что худшим последствием строительства трубопровода «Северный поток — 2» для страны станет осложнение отношений с Германией.

«Худший возможный исход, с нашей точки зрения: строительство трубопровода завершено, отношения с Германией отравлены, отсутствие стимула у Германии сесть за стол переговоров», — цитирует РИА Новости заявление Блинкена.

Он добавил, что переговоры в данном случае будут необходимы, чтобы «добиться успехов в работе по смягчению серьёзных негативных последствий от прохода газа через этот трубопровод».

Кроме того, Блинкен подчеркнул, что США должны убедиться в том, что Россия не сможет использовать газ и энергетику «в качестве устройства принуждения в отношении с европейскими государствами».

Ранее американский госсекретарь сообщил, что США предупреждали Украину о своих намерениях в отношении трубопровода «Северный поток — 2».