Блинкен: США предупреждали Украину о своих планах по «Северному потоку — 2»

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США предупреждали Украину о своих намерениях в отношении трубопровода «Северный поток — 2», сказал американский госсекретарь Энтони Блинкен во время слушаний в международном комитете сената.
Блинкен: США предупреждали Украину о своих планах по «Северному потоку — 2»
  • Reuters

«Для протокола: мы делились с нашими украинскими партнёрами нашими намерениями в отношении «Северного потока — 2», может быть, эта информация не дошла напрямую до президента Зеленского, но она точно должна была», — цитирует его РИА Новости.

Как ранее заявил президент Украины Владимир Зеленский, он был удивлён решением США снять санкции в отношении оператора «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG.

По его словам, США в ситуации с «Северным потоком — 2» оставались «последним оплотом», который был способен остановить строительство газопровода.

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