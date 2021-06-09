Рогозин отреагировал на слова Псаки кадрами из «Бриллиантовой руки»
- globallookpress.com
Ранее Джен Псаки во время брифинга пообещала выяснить у «команды по нацбезопасности» суть американских санкций против российских предприятий космической отрасли.
Так она ответила на вопрос, что в Вашингтоне думают о словах главы «Роскосмоса», который допустил выход России из проекта МКС в случае сохранения санкций.
По словам Псаки, ей нужно разобраться, о каких санкциях идёт речь и для чего они были введены.
В декабре 2020 года Министерство торговли США опубликовало список из более чем 100 российских и китайских компаний, в отношении которых будут введены ограничения на экспорт.
В санкционный список, в частности, оказались внесены некоторые предприятия «Роскосмоса»: ракетно-космический центр «Прогресс» и головной научный институт госкорпорации ЦНИИмаш, в составе которого работает Центр управления полётами.