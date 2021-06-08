Псаки намерена выяснить суть санкций США против космической отрасли России

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки пообещала выяснить у «команды по нацбезопасности» суть американских санкций против российских предприятий космической отрасли. Так она ответила на вопрос, что в Вашингтоне думают о словах главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, который допустил выход России из проекта МКС в случае сохранения санкций.

Во время брифинга журналист задал Псаки вопрос, как Белый дом может отреагировать на эту ситуацию.

«Это очень интересный вопрос. Я не очень много знала об этом, пока вы не спросили, наверное, мне нужно будет поговорить с нашей командой по нацбезопасности. Что я могу сказать: работа вместе в вопросах, касающихся космоса, — это одна из областей, в которых мы исторически работали с Россией», — сказала пресс-секретарь Белого дома.

По словам Псаки, ей нужно разобраться, о каких санкциях идёт речь и для чего они были введены.

Ранее Дмитрий Рогозин во время парламентских слушаний заявил, что «всё в руках американских партнёров», и если санкции против «Прогресса» и ЦНИИмаш сохранятся и не будут дезавуированы, то вопрос выхода России из проекта МКС станет «проблемой американских партнёров», сообщало РИА Новости.

Он также не исключил новых санкций со стороны США в 2021 году. По его словам, «Роскосмос» к этому готов.

В декабре 2020 года Министерство торговли США опубликовало список из более чем 100 российских и китайских компаний, в отношении которых будут введены ограничения на экспорт.

В санкционный список, в частности, оказались внесены некоторые предприятия «Роскосмоса»: ракетно-космический центр «Прогресс» и головной научный институт госкорпорации ЦНИИмаш, в составе которого работает Центр управления полётами.