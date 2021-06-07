CNN: США вернули выплаченные компанией Colonial кибервымогателям деньги

Американские правоохранительные органы смогли вернуть деньги, которые были выплачены компанией Colonial Pipeline кибервымогателям в мае.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

«Американские следователи вернули миллионы долларов в криптовалюте, уплаченные в качестве выкупа хакерам», — пишет телекомпания.

Отмечается, что это редкий случай, когда удаётся вернуть подобные выкупы. При этом не уточняется, каким образом удалось вернуть деньги.

Ранее стало известно, что генеральный директор атакованного хакерами оператора американского нефтепровода Colonial Pipeline Джозеф Блаунт сообщил, что компания заплатила хакерской группировке выкуп в размере $4,4 млн.

Хакерская атака 7 мая парализовала крупный трубопровод Colonial Pipeline. 13 мая компания сообщила о полном восстановлении поставок топлива на Восточном побережье США.