В Испании стартовала выдача цифровых сертификатов о вакцинации от COVID-19
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«Мы делаем это более чем за 20 дней до того, когда эти сертификаты будут обязательными — 1 июля», — приводит РИА Новости заявление Гонсалеса.
Он отметил, что сертификат доказывает, что или человеку сделаны прививки одной из вакцин, признанных Европейским агентством лекарственных средств или Всемирной организацией здравоохранения, или у человека отрицательный тест на коронавирус, или гражданин выздоровел после перенесённой коронавирусной инфекции.
Гонсалес заявил, что сертификат бесплатный и представляет из себя приложение и QR-код.
Ранее сообщалось, что Испания начала принимать туристов из всех стран, которые были привиты вакцинами, признанными ВОЗ и ЕМА.