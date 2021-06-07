В Испании стартовала выдача цифровых сертификатов о вакцинации от COVID-19

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В Испании с 7 июня начали выдавать электронные сертификаты о вакцинации от коронавируса, сообщил генеральный секретарь по цифровому здравоохранению, информации и инновациям Минздрава Альфредо Гонсалес.
В Испании стартовала выдача цифровых сертификатов о вакцинации от COVID-19
  • © РИА Новости / Илья Питалев

«Мы делаем это более чем за 20 дней до того, когда эти сертификаты будут обязательными — 1 июля», — приводит РИА Новости заявление Гонсалеса.

Он отметил, что сертификат доказывает, что или человеку сделаны прививки одной из вакцин, признанных Европейским агентством лекарственных средств или Всемирной организацией здравоохранения, или у человека отрицательный тест на коронавирус, или гражданин выздоровел после перенесённой коронавирусной инфекции.

Гонсалес заявил, что сертификат бесплатный и представляет из себя приложение и QR-код.

Ранее сообщалось, что Испания начала принимать туристов из всех стран, которые были привиты вакцинами, признанными ВОЗ и ЕМА.

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