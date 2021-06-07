Испания принимает туристов, привитых одобренными ВОЗ и ЕМА вакцинами

Испания с понедельника, 7 июня, начала принимать туристов из всех стран, которые были привиты вакцинами, признанными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА), сообщает РИА Новости.

В настоящее время организациями одобрены вакцины Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Sinopharm и Sinovac-CoronaVac.

Полная вакцинация должна быть проведена минимум за 14 дней до въезда.

Также Испания с 7 июня участвует в общеевропейском тестировании электронного сертификата о вакцинации.

Ранее сообщалось, что Ростуризм уведомил туристических операторов о возможном аннулировании у авиакомпаний допусков на выполнение грузопассажирских рейсов, перевозящих организованных туристов в страны, с которыми официально не возобновлено авиасообщение.