Испания принимает туристов, привитых одобренными ВОЗ и ЕМА вакцинами
- Reuters
В настоящее время организациями одобрены вакцины Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Sinopharm и Sinovac-CoronaVac.
Полная вакцинация должна быть проведена минимум за 14 дней до въезда.
Также Испания с 7 июня участвует в общеевропейском тестировании электронного сертификата о вакцинации.
Ранее сообщалось, что Ростуризм уведомил туристических операторов о возможном аннулировании у авиакомпаний допусков на выполнение грузопассажирских рейсов, перевозящих организованных туристов в страны, с которыми официально не возобновлено авиасообщение.