В Финляндии заявили об интересе к Северному морскому пути

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Министр по развитию сотрудничества и внешней торговли Финляндии Вилле Скиннари заявил о намерении Хельсинки развивать коммуникации в Арктике.
В Финляндии заявили об интересе к Северному морскому пути
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

Скиннари отметил, что в контексте ситуации в Финляндии заинтересованы в Северном морском пути.

«Мы арктическая страна. Мы можем многое предложить в плане морских перевозок, сопровождающих цифровых коммуникаций и так далее. И с глобальной точки зрения — да, Северный морской путь представляет интерес», — заявил он в рамках ПМЭФ.

Замминистра России по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков ранее рассказал о планах по увеличению грузооборота Севморпути к 2035 году в восемь раз.

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