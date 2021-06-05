Курц получил первую дозу вакцины от коронавируса

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Канцлер Австрии Себастьян Курц привился первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции британско-шведской компании AstraZeneca, сообщает Kurier.
Курц получил первую дозу вакцины от коронавируса
  • Reuters

«Вакцинация обеспечивает лучшую защиту от вируса, и чем больше людей будут вакцинированы, тем скорее мы победим пандемию. Как и многие другие, я рад вакцинации, потому что это ключ к нормальной жизни», — заявил Курц.

В апреле президент Австрии Александр Ван дер Беллен привился от коронавируса.

Министр здравоохранения Австрии Вольфганг Мюкштайн сообщил, что страна не будет регистрировать на национальном уровне российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», а дождётся результатов проверки препарата Европейским агентством лекарственных средств (EMA).

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