Курц получил первую дозу вакцины от коронавируса

Канцлер Австрии Себастьян Курц привился первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции британско-шведской компании AstraZeneca, сообщает Kurier.

«Вакцинация обеспечивает лучшую защиту от вируса, и чем больше людей будут вакцинированы, тем скорее мы победим пандемию. Как и многие другие, я рад вакцинации, потому что это ключ к нормальной жизни», — заявил Курц.

В апреле президент Австрии Александр Ван дер Беллен привился от коронавируса.

Министр здравоохранения Австрии Вольфганг Мюкштайн сообщил, что страна не будет регистрировать на национальном уровне российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», а дождётся результатов проверки препарата Европейским агентством лекарственных средств (EMA).