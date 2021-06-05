Курц получил первую дозу вакцины от коронавируса
- Reuters
«Вакцинация обеспечивает лучшую защиту от вируса, и чем больше людей будут вакцинированы, тем скорее мы победим пандемию. Как и многие другие, я рад вакцинации, потому что это ключ к нормальной жизни», — заявил Курц.
В апреле президент Австрии Александр Ван дер Беллен привился от коронавируса.
Министр здравоохранения Австрии Вольфганг Мюкштайн сообщил, что страна не будет регистрировать на национальном уровне российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», а дождётся результатов проверки препарата Европейским агентством лекарственных средств (EMA).