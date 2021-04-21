В Австрии заявили об отказе от регистрации «Спутник V» на национальном уровне

Министр здравоохранения Австрии Вольфганг Мюкштайн в эфире телеканал ORF-2 заявил, что страна не будет регистрировать на национальном уровне российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» и будет дожидаться результатов проверки препарата Европейским агентством лекарственных средств (EMA).

«Нет, мы договорились о проверке в ЕМА», — цитирует его ТАСС.

Таким образом он ответил на вопрос о том, будет ли в Австрии организована национальная регистрация российского препарата.

«Мы надеемся, что поступит больше данных о препарате, чтобы была регистрация ЕМА», — добавил Мюкштайн.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что долгий процесс одобрения для использования в ЕС российской вакцины от коронавируса «Спутник V» вызывает недовольство стран Европы.