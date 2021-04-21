В Австрии заявили об отказе от регистрации «Спутник V» на национальном уровне
- Reuters
«Нет, мы договорились о проверке в ЕМА», — цитирует его ТАСС.
Таким образом он ответил на вопрос о том, будет ли в Австрии организована национальная регистрация российского препарата.
«Мы надеемся, что поступит больше данных о препарате, чтобы была регистрация ЕМА», — добавил Мюкштайн.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что долгий процесс одобрения для использования в ЕС российской вакцины от коронавируса «Спутник V» вызывает недовольство стран Европы.