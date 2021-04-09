Президент Австрии получил первую дозу вакцины от COVID-19

Короткая ссылка
Президент Австрии Александр Ван дер Беллен в пятницу привился от коронавируса.
Президент Австрии получил первую дозу вакцины от COVID-19
  • РИА Новости

«Сегодня я получил первую дозу вакцины в городе Вена. Это был всего лишь небольшой укол — и всё», — написал австрийский президент в Twitter.

Он добавил, что чувствует себя хорошо, и отметил, что иммунизация обеспечивает безопасность.

«Я надеюсь, что вскоре вакцины будет достаточно, чтобы любой желающий мог сделать прививку», — подчеркнул Ван дер Беллен.

Не уточняется, каким препаратом он привился.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что российскую вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V» могут зарегистрировать в Вене на национальном уровне, если процесс одобрения на уровне Евросоюза продлится слишком долго.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить