Президент Австрии получил первую дозу вакцины от COVID-19

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен в пятницу привился от коронавируса.

«Сегодня я получил первую дозу вакцины в городе Вена. Это был всего лишь небольшой укол — и всё», — написал австрийский президент в Twitter.

Он добавил, что чувствует себя хорошо, и отметил, что иммунизация обеспечивает безопасность.

«Я надеюсь, что вскоре вакцины будет достаточно, чтобы любой желающий мог сделать прививку», — подчеркнул Ван дер Беллен.

Не уточняется, каким препаратом он привился.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что российскую вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V» могут зарегистрировать в Вене на национальном уровне, если процесс одобрения на уровне Евросоюза продлится слишком долго.