Путин рассказал, будет ли скучать по Меркель после её ухода
- Reuters
«Обязательно», — сказал глава государства, отвечая на вопрос, будет ли он скучать по Меркель после завершения её полномочий.
Путин отметил, что не знает, кто будет вместо неё.
«У нас действительно с Ангелой сложились деловые отношения. И я её очень высоко ценю, она очень опытный политик, человек прямой, но надёжный. Если мы о чём-то договаривались, то я это вижу», — сказал президент.
Путин назвал Меркель последовательным человеком, который умеет отстаивать свою позицию.
Ранее Путин выразил надежду на то, что российско-немецкие отношения после ухода Ангелы Меркель с поста канцлера ФРГ будут стабильными и надёжными.