Путин рассказал, будет ли скучать по Меркель после её ухода

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Российский президент Владимир Путин во время общения с журналистами на ПМЭФ сказал, что будет скучать по работе с канцлером Германии Ангелой Меркель, когда она покинет свой пост.
Путин рассказал, будет ли скучать по Меркель после её ухода
  • Reuters

«Обязательно», — сказал глава государства, отвечая на вопрос, будет ли он скучать по Меркель после завершения её полномочий.

Путин отметил, что не знает, кто будет вместо неё.

«У нас действительно с Ангелой сложились деловые отношения. И я её очень высоко ценю, она очень опытный политик, человек прямой, но надёжный. Если мы о чём-то договаривались, то я это вижу», — сказал президент.

Путин назвал Меркель последовательным человеком, который умеет отстаивать свою позицию.

Ранее Путин выразил надежду на то, что российско-немецкие отношения после ухода Ангелы Меркель с поста канцлера ФРГ будут стабильными и надёжными.

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