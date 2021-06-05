Представитель Госдепа посетит Азербайджан, Армению и Грузию

И. о. помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Филип Рикер 6-13 июня посетит Азербайджан, Армению и Грузию.

«Рикер встретится в Грузии с лидерами правительства, оппозиции и гражданского общества», — сообщается на официальном сайте ведомства.

В Армении и Азербайджане он встретится с представителями правительства, гражданского общества и бизнеса для обсуждения вопросов, связанных с нагорно-карабахским конфликтом.

Целью поездки, в том числе, станет выражение Соединёнными Штатами «поддержки демократическому и экономическому развитию этих стран».

В марте Рикер заявил, что новая американская администрация намерена добиваться усиления противодействия России со стороны НАТО.