Представитель Госдепа посетит Азербайджан, Армению и Грузию

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И. о. помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Филип Рикер 6-13 июня посетит Азербайджан, Армению и Грузию.
Представитель Госдепа посетит Азербайджан, Армению и Грузию
  • Reuters

«Рикер встретится в Грузии с лидерами правительства, оппозиции и гражданского общества», — сообщается на официальном сайте ведомства.

В Армении и Азербайджане он встретится с представителями правительства, гражданского общества и бизнеса для обсуждения вопросов, связанных с нагорно-карабахским конфликтом.

Целью поездки, в том числе, станет выражение Соединёнными Штатами «поддержки демократическому и экономическому развитию этих стран».

В марте Рикер заявил, что новая американская администрация намерена добиваться усиления противодействия России со стороны НАТО.

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