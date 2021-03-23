Блинкен заявил о намерении США оживить партнёрство в рамках НАТО

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США намерены возобновить и оживить партнёрство в рамках альянса НАТО, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Блинкен заявил о намерении США оживить партнёрство в рамках НАТО
  • Reuters

«США хотят возобновить партнёрство прежде всего с союзниками по НАТО, оживить его, как это было раньше», — цитирует ТАСС Блинкена на встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе.

Он также заявил, что приехал на встречу для того, чтобы выразить приверженность США своим союзникам.

Ранее исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер заявил, что новая американская администрация намерена добиваться усиления противодействия России со стороны НАТО.

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