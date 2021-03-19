Госдеп: США будут усиливать противодействие России со стороны НАТО

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Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер заявил, что новая американская администрация намерена добиваться усиления противодействия России со стороны Организации Североатлантического договора (НАТО).
Госдеп: США будут усиливать противодействие России со стороны НАТО
  • Reuters

«Мы будем концентрировать внимание на укреплении потенциала альянса по противодействию России, сохраняющейся угрозе терроризма и, конечно, новым разрушительным технологиям, киберугрозам и гибридным угрозам», — приводит ТАСС его слова.

По словам Рикера, США будут также требовать того, чтобы Североатлантический альянс занимался проблемами «кампаний дезинформации» и «коррупции, используемой в качестве оружия».

Ранее Рикер заявил, что Соединённые Штаты ожидают, что на фоне последнего витка напряжённости отношения с Россией останутся трудными.

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