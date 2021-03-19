Госдеп: США будут усиливать противодействие России со стороны НАТО

Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер заявил, что новая американская администрация намерена добиваться усиления противодействия России со стороны Организации Североатлантического договора (НАТО).

«Мы будем концентрировать внимание на укреплении потенциала альянса по противодействию России, сохраняющейся угрозе терроризма и, конечно, новым разрушительным технологиям, киберугрозам и гибридным угрозам», — приводит ТАСС его слова.

По словам Рикера, США будут также требовать того, чтобы Североатлантический альянс занимался проблемами «кампаний дезинформации» и «коррупции, используемой в качестве оружия».

Ранее Рикер заявил, что Соединённые Штаты ожидают, что на фоне последнего витка напряжённости отношения с Россией останутся трудными.