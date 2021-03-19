В Госдепе заявили о готовности к трудным отношениям с Россией

Соединённые Штаты ожидают, что на фоне последнего витка напряжённости отношения с Россией останутся трудными, заявил помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Филип Рикер.

«В свете недавних событий мы ожидаем, что наши отношения с Россией останутся трудными. Разумеется, страны НАТО хорошо это понимают. Я думаю, мы готовы к этому», — цитирует дипломата РИА Новости.

По его словам, задача Вашингтона — сделать отношения с Москвой «предсказуемыми и стабильными, чтобы в них сохранялись возможности для конструктивного взаимодействия».

Он также отметил, что, «учитывая поведение России в последние месяцы и годы», в двусторонних отношениях будут присутствовать «элементы конкуренции».

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что американское руководство в целом настроено на определённые отношения с Россией, но на их условиях.