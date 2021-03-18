Путин прокомментировал отношения России и США

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Российский президент Владимир Путин прокомментировал отношения России и США.
Путин прокомментировал отношения России и США
  • © РИА Новости / Михаил Климентьев

«Знаю, что США, руководство США, в целом настроено иметь с нами определённые отношения, но по тем вопросам, которые представляют интерес для самих США и на их условиях», — сказал Путин.

При этом он отметил, что у россиян «другой генетический и культурно-нравственный код».

«Но мы умеем отстаивать свои собственные интересы. И мы будем с ними работать, но в тех областях, в которых мы сами заинтересованы. И на тех условиях, которые мы считаем выгодными для себя. И им придётся с этим считаться», — сказал Путин на встрече с представителями общественности Крыма.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» оценила отношения Москвы с Вашингтоном

Представитель МИД заявила, что США, «эксплуатируя антироссийскую риторику, сами себя завели во внутриполитический тупик».

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