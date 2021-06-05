Число случаев коронавируса в Колумбии достигло 3 518 046

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За прошедшие сутки общее число подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в Колумбии возросло на 30 000 и достигло 3 518 046.
Число случаев коронавируса в Колумбии достигло 3 518 046
  • globallookpress.com

Отмечается, что на данный момент такое количество стало самым высоким для Колумбии показателем суточного прироста.

Об этом сообщает в своём Twitter-аккаунте Министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Общее число смертей от коронавирусной инфекции в Колумбии составило 90 890.

С момента начала пандемии в стране выздоровели 3 267 100.

В апреле в Колумбию доставили порядка 1 млн доз вакцины от коронавируса производства китайской компании Sinovac Biotech.

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