Курц рассказал о роли «Северного потока — 2» для Европы

Канцлер Австрии Себастьян Курц, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, рассказал о роли газопровода «Северный поток — 2» для Европы.

«Nord Stream обеспечивает нас безопасными современными маршрутами пролегания этого газопровода», — цитирует РИА Новости Курца.

Он отметил, что «этот проект, конечно, должен быть завершён».

«Мы смотрим на это очень оптимистично, мы надеемся, что это будет реализовано, как и Германия, и другие европейские страны на это надеются. И мы надеемся, что это обеспечит энергобезопасность Европы. И для России это будет очень положительно, потому что мы действительно покупаем многое на русском рынке», — добавил канцлер.

Ранее российский лидер Владимир Путин сообщил о завершении укладки труб первой нитки газопровода «Северный поток — 2».

Также глава австрийской нефтегазовой компании OMV, одного из финансовых партнёров «Газпрома» по «Северному потоку — 2», Райнер Зеле заявил, что газопровод будет достроен в этом году.

Президент США Джо Байден признал, что строительство данного газопровода близится к завершению и введение санкций против проекта станет контрпродуктивным для отношений с Европой.