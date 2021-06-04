МИД Японии прокомментировал протест России из-за действий японских рыбаков
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«Что касается протеста российской стороны, то мы его не принимаем и требуем скорейшего освобождения судна и его экипажа», — цитирует ТАСС Мотэги.
По его словам, «Япония располагает данными, что японское судно в момент задержания российскими пограничниками находилось в эксклюзивной экономической зоне Японии».
Ранее Министерство иностранных дел России заявило протест посольству Японии из-за инцидента с японской рыболовной шхуной, которую 28 мая обнаружили в российской исключительной экономической зоне.
3 июня правительство Японии заявило России протест в связи с задержанием японской рыболовецкой шхуны