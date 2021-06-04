МИД Японии прокомментировал протест России из-за действий японских рыбаков

Короткая ссылка
Япония не принимает протест, который был заявлен японскому посольству в России в связи с инцидентом с японским рыболовным судном у берегов острова Сахалин. Об этом заявил министр иностранных дел страны Тосимицу Мотэги.
МИД Японии прокомментировал протест России из-за действий японских рыбаков
  • Reuters
  • © Kim Kyung-Hoon

«Что касается протеста российской стороны, то мы его не принимаем и требуем скорейшего освобождения судна и его экипажа», — цитирует ТАСС Мотэги.

По его словам, «Япония располагает данными, что японское судно в момент задержания российскими пограничниками находилось в эксклюзивной экономической зоне Японии».

Ранее Министерство иностранных дел России заявило протест посольству Японии из-за инцидента с японской рыболовной шхуной, которую 28 мая обнаружили в российской исключительной экономической зоне.

3 июня правительство Японии заявило России протест в связи с задержанием японской рыболовецкой шхуны

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить