МИД Японии прокомментировал протест России из-за действий японских рыбаков

Япония не принимает протест, который был заявлен японскому посольству в России в связи с инцидентом с японским рыболовным судном у берегов острова Сахалин. Об этом заявил министр иностранных дел страны Тосимицу Мотэги.

«Что касается протеста российской стороны, то мы его не принимаем и требуем скорейшего освобождения судна и его экипажа», — цитирует ТАСС Мотэги.

По его словам, «Япония располагает данными, что японское судно в момент задержания российскими пограничниками находилось в эксклюзивной экономической зоне Японии».

Ранее Министерство иностранных дел России заявило протест посольству Японии из-за инцидента с японской рыболовной шхуной, которую 28 мая обнаружили в российской исключительной экономической зоне.

3 июня правительство Японии заявило России протест в связи с задержанием японской рыболовецкой шхуны