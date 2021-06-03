В Госдуме рассказали о демонизации России польскими властями

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление заместителя председателя комитета по международным делам сейма Польши Аркадиуша Мулярчика о стремлении Москвы обострить конфликт с Варшавой.

По мнению Бальбека, в Польше образовался «целый политический институт антироссийской направленности».

«Официальные лица — от президента до чиновников — занимаются открытой пропагандой, направленной на демонизацию нашей страны. Причём всё это очень похоже на заявления из Вашингтона, а значит, чётко просматривается связь. Польша просто стала восточноевропейским рупором США... Идеология в обмен на блага — вот такая сегодня польская политика», — отметил депутат.

Ранее, как сообщало РИА Новости со ссылкой на издание Interia, Мулярчик заявил о стремлении Москвы обострить конфликт с Варшавой.

Он добавил, что стране нужно «реагировать, вооружаться, наращивать возможности армии», отметив, что россияне «понимают только такой язык».