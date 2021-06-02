Lufthansa получила разрешения на полёты в Россию

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Немецкая авиакомпания Lufthansa сообщила, что получила разрешения на полёты в Россию в обход воздушного пространства Белоруссии.
Lufthansa получила разрешения на полёты в Россию
  • Reuters

«Мы можем подтвердить, что Lufthansa только что получила все недостающие разрешения для пассажирских полётов в Россию», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы авиакомпании.

Отмечается, что в компании не ожидают дальнейших отмен рейсов из Франкфурта-на-Майне в Москву и в Санкт-Петербург.

Ранее сообщалось, что авиационные власти Германии не выдали авиакомпании S7 разрешение на выполнение двух грузопассажирских рейсов 1 июня.

Позднее авиакомпания Lufthansa отменила в среду, 2 июня, рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга во Франкфурт и обратно.

В Минтрансе ФРГ прокомментировали отмену рейсов российских авиакомпаний.

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