S7: авиавласти Германии не дали разрешение на выполнение двух рейсов

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Авиационные власти Германии не выдали авиакомпании S7 разрешение на выполнение двух грузопассажирских рейсов 1 июня.
S7: авиавласти Германии не дали разрешение на выполнение двух рейсов
  • РИА Новости

«S7 Airlines была вынуждена отменить сегодняшние рейсы S7 3575 по маршруту Москва — Берлин и S7 3576 Берлин — Москва в связи с отсутствием разрешения со стороны властей Германии», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы авиаперевозчика.

Отмечается, что авиакомпания выполняет грузопассажирские рейсы в Германию с октября 2020-го в соответствии с разрешением Росавиации.

«Ранее никаких сложностей не возникало. S7 Airlines планирует урегулировать возникшие трудности с получением разрешений в рабочем порядке», — добавили в компании.

Ранее французская авиакомпания Air France подтвердила, что два рейса из Парижа в Москву 31 мая, а также обратные рейсы отменены из-за отсутствия разрешения со стороны российских властей на вход в воздушное пространство страны.

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