В Минтрансе ФРГ прокомментировали отмену рейсов российских авиакомпаний

В Министерстве транспорта Германии прокомментировали отмену рейсов российских авиакомпаний.

«Российский регулирующий орган Росавиация не выдал своевременное разрешение на полёты Lufthansa на июнь, поэтому рейсы Lufthansa, которые должны были выполняться ранним утром 2 июня, должны были быть отменены 1 июня в вечерние часы», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, «на основании принципа взаимной практики Федеральное управление гражданской авиации ФРГ (LBA) не выдавало никаких дополнительных разрешений на полёты российских авиакомпаний до тех пор, пока разрешения с российской стороны находились на рассмотрении».

«По этой причине рейсы «Аэрофлота» и S7 не могли выполняться с 1 июня. Вчера у «Аэрофлота» было отменено три рейса, а сегодня — четыре», — уточнили в Минтрансе ФРГ.

Ранее сообщалось, что авиационные власти Германии не выдали авиакомпании S7 разрешение на выполнение двух грузопассажирских рейсов 1 июня.

Позднее авиакомпания Lufthansa отменила в среду, 2 июня, рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга во Франкфурт и обратно.