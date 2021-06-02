Путин провёл телефонные переговоры с главой Всемирного банка

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Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с президентом группы Всемирного банка Дэвидом Малпассом.
Путин провёл телефонные переговоры с главой Всемирного банка
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Обсуждены актуальные вопросы взаимодействия России с Всемирным банком, а также перспективы финансирования банком проектов по модернизации российской экономики, социальной сферы и инфраструктуры, расширению использования цифровых технологий», — говорится в заявлении.

В ходе беседы Путин подчеркнул, что Россия, являясь одним из крупнейших акционеров Всемирного банка, заинтересована в дальнейшем повышении эффективности деятельности финансовой организации по содействию международному развитию и готова этому всячески способствовать.

Ранее Всемирный банк подготовил доклад о российской экономике, в котором специалисты прогнозируют сокращение уровня бедности в России в 2021 году.

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