Песков оценил решение Швейцарии об аккредитации вакцинированных «Спутником V»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что решение Швейцарии не принимать для аккредитации на саммит Россия — США сертификат о вакцинации «Спутником V» не повлияет на организацию встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена.

«Нет», — приводит РИА Новости ответ Пескова на вопрос о том, повлияет ли решение Швейцарии на настрой российской стороны провести встречу президентов России и США и не планируется ли рассмотреть другую площадку.

Он также уточнил, что швейцарская сторона не предъявляла к делегации России требований о вакцинации или наличии тестов на коронавирус для участия в саммите.

Ранее Швейцария открыла аккредитацию журналистов на встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве 16 июня.

Позднее сообщалось, что сертификат о вакцинации «Спутником V» не будет приниматься для аккредитации на саммит Россия — США.