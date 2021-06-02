Песков оценил решение Швейцарии об аккредитации вакцинированных «Спутником V»

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что решение Швейцарии не принимать для аккредитации на саммит Россия — США сертификат о вакцинации «Спутником V» не повлияет на организацию встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена.
Песков оценил решение Швейцарии об аккредитации вакцинированных «Спутником V»
  • РИА Новости

«Нет», — приводит РИА Новости ответ Пескова на вопрос о том, повлияет ли решение Швейцарии на настрой российской стороны провести встречу президентов России и США и не планируется ли рассмотреть другую площадку.

Он также уточнил, что швейцарская сторона не предъявляла к делегации России требований о вакцинации или наличии тестов на коронавирус для участия в саммите.

Ранее Швейцария открыла аккредитацию журналистов на встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве 16 июня. 

Позднее сообщалось, что сертификат о вакцинации «Спутником V» не будет приниматься для аккредитации на саммит Россия — США.

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