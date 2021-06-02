Гейтс призвал развитые страны смелее делиться запасами вакцин от COVID-19
- Reuters
«Я призываю развитые страны быть смелее и как можно раньше присоединиться к общим усилиям, предоставив более 1 млрд доз через механизм COVAX в 2021 году», — приводит ТАСС заявление Гейтса.
По словам Гейтса, более 80% первого миллиарда доз вакцин от коронавируса пришлось на богатые страны и только 0,2% — на страны с низким уровнем дохода.
Гейтс отметил, что «благодаря исключительному по своему характеру научному сотрудничеству» было разработано несколько вакцин от коронавируса.
Ранее Билл Гейтс и его жена Мелинда заявили, что приняли решение расторгнуть брак.