Билл Гейтс разводится с женой

Короткая ссылка
Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс и его жена Мелинда заявили, что приняли решение расторгнуть брак.
Билл Гейтс разводится с женой
  • Reuters

Об этом Гейтс сообщил в своём Twitter.

«После длительных размышлений и большой работы над нашими отношениями мы приняли решение расторгнуть брак», — говорится в заявлении.

Бывшие супргуи отметили, что более не видят возможности расти дальше «как пара».

Билл и Мелинда Гейтс напомнили, что за годы совместной жизни воспитали троих детей.

8 марта Маккензи Скотт, бывшая жена богатейшего человека в мире — главы компании Amazon Джеффа Безоса, вышла замуж за преподавателя естественных наук в частной школе города Сиэтла.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить