Билл Гейтс разводится с женой
- Reuters
Об этом Гейтс сообщил в своём Twitter.
May 3, 2021
«После длительных размышлений и большой работы над нашими отношениями мы приняли решение расторгнуть брак», — говорится в заявлении.
Бывшие супргуи отметили, что более не видят возможности расти дальше «как пара».
Билл и Мелинда Гейтс напомнили, что за годы совместной жизни воспитали троих детей.
8 марта Маккензи Скотт, бывшая жена богатейшего человека в мире — главы компании Amazon Джеффа Безоса, вышла замуж за преподавателя естественных наук в частной школе города Сиэтла.