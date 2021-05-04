Билл Гейтс разводится с женой

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс и его жена Мелинда заявили, что приняли решение расторгнуть брак.

Об этом Гейтс сообщил в своём Twitter.

«После длительных размышлений и большой работы над нашими отношениями мы приняли решение расторгнуть брак», — говорится в заявлении.

Бывшие супргуи отметили, что более не видят возможности расти дальше «как пара».

Билл и Мелинда Гейтс напомнили, что за годы совместной жизни воспитали троих детей.

8 марта Маккензи Скотт, бывшая жена богатейшего человека в мире — главы компании Amazon Джеффа Безоса, вышла замуж за преподавателя естественных наук в частной школе города Сиэтла.