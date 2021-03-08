Экс-жена богатейшего человека в мире вышла замуж за школьного учителя

Бывшая жена богатейшего человека в мире, главы компании Amazon Джеффа Безоса Маккензи Скотт вышла замуж за преподавателя естественных наук в частной школе города Сиэтл.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Ранее бывшая жена Джеффа Безоса пожертвовала более $1,7 миллиарда на благотворительность.

Она написала о пожертвованиях в своем блоге, где также сообщила о смене фамилии.

По данным Forbes, в результате «рекордно дорогого бракоразводного процесса» в 2019 году она получила четвертую часть доли Безоса в Amazon. Её состояние после развода составило $36 миллиардов.

Ранее сообщалось, что глава американской корпорации Amazon Джефф Безос вновь стал самым богатым человеком в мире, обойдя руководителя Tesla и SpaceX Илона Маска.