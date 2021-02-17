Bloomberg: Безос обошёл Маска в рейтинге богатейших людей мира
- globallookpress.com
Согласно подсчётам Bloomberg, суммарная стоимость активов Безоса по итогам фондовых торгов во вторник уменьшилась на $372 млн, до $191 млрд. Состояние Маска вследствие снижения курса акций Tesla сократилось на $4,5 млрд, до $190 млрд.
Таким образом, Безос вновь занимает первое место в составляемом агентством рейтинге богатейших людей мира, а Маск — второе.
На третьем месте в списке находится основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс. Его состояние оценивается в $137 млрд.
Ранее Amazon сообщила, что Джефф Безос оставит пост гендиректора компании в этом году.