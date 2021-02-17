Bloomberg: Безос обошёл Маска в рейтинге богатейших людей мира

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Глава американской корпорации Amazon Джефф Безос вновь стал самым богатым человеком в мире, обойдя руководителя Tesla и SpaceX Илона Маска.
Bloomberg: Безос обошёл Маска в рейтинге богатейших людей мира
  • globallookpress.com

Согласно подсчётам Bloomberg, суммарная стоимость активов Безоса по итогам фондовых торгов во вторник уменьшилась на $372 млн, до $191 млрд. Состояние Маска вследствие снижения курса акций Tesla сократилось на $4,5 млрд, до $190 млрд.

Таким образом, Безос вновь занимает первое место в составляемом агентством рейтинге богатейших людей мира, а Маск — второе.

На третьем месте в списке находится основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс. Его состояние оценивается в $137 млрд.

Ранее Amazon сообщила, что Джефф Безос оставит пост гендиректора компании в этом году.

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