Пентагон запросил $23,3 млрд на финансирование военной разведки

Министерство обороны США запросило конгресс в 2022 финансовом году выделить на нужды военной разведки $23,3 млрд.

«Министерство обороны опубликовало бюджетный запрос на 2022 финансовый год для программы военной разведки. Общая сумма составляет $23,3 млрд, и она соответствует стратегическим приоритетам министра обороны», — приводит ТАСС заявление Пентагона.

В Пентагоне отметили, что раскрытие этой суммы не ставит под угрозу секретные операции в рамках программы.

Ранее Министерство обороны США попросило у конгресса около $28 млрд на модернизацию ядерного арсенала.