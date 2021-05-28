Пентагон запросил около $28 млрд на модернизацию ядерного потенциала

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Министерство обороны США попросило у конгресса около $28 млрд на модернизацию ядерного арсенала.
Пентагон запросил около $28 млрд на модернизацию ядерного потенциала
  • AFP

Об этом говорится в размещённом на сайте Пентагона бюджетном запросе.

Отмечается, что из числа выделенных средств $3 млрд пойдут на программу стратегических бомбардировщиков дальнего действия B-21.

Кроме того, $5 млрд предназначено для программы атомных подводных лодок класса Columbia.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с RT заявил, что Россия, в отличие от США, тратит деньги на военные цели рационально и очень экономно.

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