В Британии за сутки не зафиксировали ни одной смерти от COVID-19
Всего же с начала пандемии в королевстве зафиксировали 127 782 смерти от COVID-19.
Вместе с этим сообщается, что за 24 часа в стране выявили 3165 новых случаев коронавируса, в результате чего общее число заболевших в Британии достигло 4 490 438.
В конце марта Китай призвал Всемирную организацию здравоохранения изучить версии об утечке коронавируса из военной лаборатории США «Форт-Детрик» и лабораторий в других странах.
В докладе ВОЗ по итогам поездки группы экспертов в Китай говорится, что лабораторное происхождение коронавируса «крайне маловероятно».