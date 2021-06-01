В Британии за сутки не зафиксировали ни одной смерти от COVID-19

В Минздраве Великобритании заявили, что за сутки в стране не зарегистрировано ни одной смерти от COVID-19. Такое произошло впервые с начала пандемии в марте 2020 года.

Всего же с начала пандемии в королевстве зафиксировали 127 782 смерти от COVID-19.

Вместе с этим сообщается, что за 24 часа в стране выявили 3165 новых случаев коронавируса, в результате чего общее число заболевших в Британии достигло 4 490 438.

В конце марта Китай призвал Всемирную организацию здравоохранения изучить версии об утечке коронавируса из военной лаборатории США «Форт-Детрик» и лабораторий в других странах.

В докладе ВОЗ по итогам поездки группы экспертов в Китай говорится, что лабораторное происхождение коронавируса «крайне маловероятно».