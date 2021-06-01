В Австрии оценили ситуацию с авиасообщением с Россией

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Советник-посланник австрийского посольства, возглавляющий делегацию диппредставительства на ПМЭФ, Роберт Гершнер прокомментировал ситуацию с авиасообщением между Австрией и Россией.
В Австрии оценили ситуацию с авиасообщением с Россией
  • Pixabay

По его словам, бесперебойное воздушное сообщение отвечает интересам обеих сторон.

«Изменение маршрутов полётов Austrian Airlines с целью обхода воздушного пространства Белоруссии было согласовано с российской стороной, поэтому мы предполагаем, что это изменение не приведёт к нарушению двустороннего воздушного сообщения между Австрией и Россией», — сказал РИА Новости Гершнер.

29 мая представитель Austrian Airlines сообщила, что авиакомпания получила разрешение России на выполнение субботнего рейса из Вены в Москву по альтернативному маршруту в обход Белоруссии.

Также она отметила, что в компании считают, что на дальнейшие авиарейсы будут получать разрешения на ежедневной основе.

27 мая авиакомпания Austrian Airlines сообщила, что отменила рейс из Вены в Москву из-за отказа российской стороны скорректировать план полёта в обход Белоруссии.

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