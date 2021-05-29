Austrian Airlines получила разрешение на рейс в Москву в обход Белоруссии
- Reuters
«Мы получили разрешение на выполнение сегодняшнего полёта по альтернативному маршруту. Таким образом мы можем совершить запланированный полёт из Вены в Москву и обратно. Всё в порядке», — заявила представитель перевозчика.
Также она заявила, что в компании считают, что на дальнейшие авиарейсы будут получать разрешения на ежедневной основе.
27 мая авиакомпания Austrian Airlines сообщила, что отменила рейс из Вены в Москву из-за отказа российской стороны скорректировать план полёта в обход Белоруссии.
Российский посол в Австрии Дмитрий Любинский прокомментировал ситуацию с отменой рейса Austrian Airlines.