Посол России оценил ситуацию с отменой рейса Austrian Airlines из Вены в Москву

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Посол России в Австрии Дмитрий Любинский прокомментировал ситуацию с отменой рейса Austrian Airlines из Вены в Москву.
Посол России оценил ситуацию с отменой рейса Austrian Airlines из Вены в Москву
  • Reuters

«Речи о каком-либо политическом сигнале нет. Лично меня очень удивляют попытки политизировать эту тему и требовать от России разъяснений», — цитирует РИА Новости Любинского, который выступил в эфире австрийского радио Ö1.

Ранее в Росавиации сообщили, что ведомство уведомило авиакомпании о том, что «при изменении ранее утверждённых маршрутов в пункты Европы и из них в/через воздушное пространство России следует принимать во внимание возможное увеличение времени выполнения процедур для получения разрешения на прилёт, вылет и пролёт транзитом воздушного пространства России».

В Росавиации пояснили, что увеличение времени выполнения процедур связано с ростом общего количества запросов от авиакомпаний.

27 мая авиакомпания Austrian Airlines сообщила, что отменила рейс из Вены в Москву из-за отказа российской стороны скорректировать план полёта в обход Белоруссии.

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