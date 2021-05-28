Посол России оценил ситуацию с отменой рейса Austrian Airlines из Вены в Москву

Посол России в Австрии Дмитрий Любинский прокомментировал ситуацию с отменой рейса Austrian Airlines из Вены в Москву.

«Речи о каком-либо политическом сигнале нет. Лично меня очень удивляют попытки политизировать эту тему и требовать от России разъяснений», — цитирует РИА Новости Любинского, который выступил в эфире австрийского радио Ö1.

Ранее в Росавиации сообщили, что ведомство уведомило авиакомпании о том, что «при изменении ранее утверждённых маршрутов в пункты Европы и из них в/через воздушное пространство России следует принимать во внимание возможное увеличение времени выполнения процедур для получения разрешения на прилёт, вылет и пролёт транзитом воздушного пространства России».

В Росавиации пояснили, что увеличение времени выполнения процедур связано с ростом общего количества запросов от авиакомпаний.

27 мая авиакомпания Austrian Airlines сообщила, что отменила рейс из Вены в Москву из-за отказа российской стороны скорректировать план полёта в обход Белоруссии.