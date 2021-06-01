Лавров отметил готовность России возобновить деятельность совета с НАТО

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил готовность российской стороны обсуждать вопросы, вызывающие беспокойство НАТО.
Лавров отметил готовность России возобновить деятельность совета с НАТО
  • © Wu Wei
  • globallookpress.com

«Если кто-то видит в позиции России какие-то далекоидущие опасные замыслы, то мы эти замыслы готовы обсуждать. НАТО, к сожалению, на это не готово», — сказал он.

Лавров добавил, что Россия готова возобновить деятельность совета с НАТО.

«Когда нас призывают встречаться с нашими коллегами из Североатлантического альянса, возобновить деятельность Совета Россия — НАТО, мы говорим: «Да, мы готовы. Пускай прежде всего военные начнут разговаривать о том, какова сейчас реальная ситуация на земле, в том числе с учётом грубейшего нарушения нашими натовскими коллегами договорённостей, заключённых в конце 1990-х годов, о том, что НАТО не будет размещать существенные боевые силы на территории новых членов», — добавил министр.

Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу на заседании Совета министров обороны государств — участников ОДКБ в Душанбе отметил, что Россия внимательно отслеживает переброску и развёртывание сил НАТО в Европе во время учений Defender Europe.

По словам Шойгу, учения НАТО Defender Europe 2021 стали самыми масштабными за последние 30 лет.

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