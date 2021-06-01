Генсек ОБСЕ посетит Москву в середине июня

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Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид посетит Москву в середине июня, сообщил постпред России при организации Александр Лукашевич.
Генсек ОБСЕ посетит Москву в середине июня
  • Reuters

«В середине июня она приедет в Москву, и у вас, наверное, будет возможность её поспрашивать в том числе на пресс-конференции с министром иностранных дел», — приводит его слова в ходе онлайн-брифинга РИА Новости.

Генсек ООН Антониу Гутерреш совершил визит в Москву 12—14 мая, в ходе которого обсудил с президентом России Владимиром Путиным по видеосвязи наращивание усилий по борьбе с пандемией коронавируса, а также эскалацию палестино-израильского конфликта.

Он также встретился с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

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