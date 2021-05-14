Мишустин на встрече с Гутеррешем призвал к сдерживанию протекционизма

Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем призвал принять меры по сдерживанию протекционизма в мире.

Он отметил, что наряду с защитой жизни и здоровья людей организация должна объединять усилия международного сообщества в преодолении в том числе экономических последствий пандемии COVID-19.

«Считаем необходимым обеспечить эффективное сотрудничество многосторонней торговой системы, принять конкретные меры по сдерживанию протекционизма, отказу от односторонних экономических санкций», — сказал Мишустин.

Ранее российский лидер Владимир Путин и Антониу Гутерреш обсудили наращивание усилий в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, а также палестино-израильский конфликт.