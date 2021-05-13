Путин и Гутерреш обсудили пандемию и палестино-израильский конфликт

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Президент России Владимир Путин и Генсек ООН Антониу Гутерреш обсудили наращивание усилий по борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Путин и Гутерреш обсудили пандемию и палестино-израильский конфликт
  • © РИА Новости / Михаил Климентьев

«С российской стороны подтверждён настрой на продолжение тесного сотрудничества с ООН и её специализированными учреждениями по вопросам вакцинации и лечения этого особо опасного заболевания», — говорится в сообщении.

Также обсуждалась эскалация палестино-израильского конфликта. Стороны констатировали, что первоочеред­ной задачей является прекращение насильственных действий и обеспечение безопасности гражданского населения.

Беседа состоялась в формате видеоконференции.

Ранее в МИД России рассказали, что вместе с партнёрами работают над сближением позиций относительно палестино-израильского урегулирования.

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