Путин и Гутерреш обсудили пандемию и палестино-израильский конфликт
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«С российской стороны подтверждён настрой на продолжение тесного сотрудничества с ООН и её специализированными учреждениями по вопросам вакцинации и лечения этого особо опасного заболевания», — говорится в сообщении.
Также обсуждалась эскалация палестино-израильского конфликта. Стороны констатировали, что первоочередной задачей является прекращение насильственных действий и обеспечение безопасности гражданского населения.
Беседа состоялась в формате видеоконференции.
Ранее в МИД России рассказали, что вместе с партнёрами работают над сближением позиций относительно палестино-израильского урегулирования.