В Китае сделали более 661 млн прививок от коронавируса

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Более 661 млн прививок от коронавирусной инфекции COVID-19 сделали в Китае. Об этом сообщает Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.
В Китае сделали более 661 млн прививок от коронавируса
  • Reuters

«По состоянию на 31 мая в 31 регионе Китая сообщили об использовании 661 468 000 прививок от COVID-19», — приводит РИА Новости заявление.

В нём не уточняется, сколько именно человек получили одну или две дозы вакцины, а также какое количество граждан страны было привито тем или иным препаратом.

Ранее ведущий китайский эпидемиолог Чжун Наньшань заявил, что к концу 2021 года показатель охвата вакцинацией от COVID-19 в Китае может составить порядка 80%.

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