В Китае сделали более 661 млн прививок от коронавируса
- Reuters
«По состоянию на 31 мая в 31 регионе Китая сообщили об использовании 661 468 000 прививок от COVID-19», — приводит РИА Новости заявление.
В нём не уточняется, сколько именно человек получили одну или две дозы вакцины, а также какое количество граждан страны было привито тем или иным препаратом.
Ранее ведущий китайский эпидемиолог Чжун Наньшань заявил, что к концу 2021 года показатель охвата вакцинацией от COVID-19 в Китае может составить порядка 80%.