Медведев прокомментировал предстоящую встречу Путина и Байдена

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Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью газете «Коммерсантъ» прокомментировал предстоящую встречу российского президента Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена, которая должна пройти в Женеве 16 июня.
Медведев прокомментировал предстоящую встречу Путина и Байдена
  • РИА Новости

«Скоро будет встреча президента нашей страны с президентом Соединённых Штатов Америки. Как минимум, это уже возможность обсуждать наиболее сложные и наиболее конфликтные темы», — отметил Медведев.

По его словам, за последние годы отношения России и Запада катастрофически ухудшились.

Замглавы российского Совбеза подчеркнул, что странам нужно выходить на «какие-то другие, нормальные, устойчивые принципы сотрудничества».

Ранее в Кремле сообщили, что Путин проведёт 16 июня в Женеве переговоры с Байденом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что детали встречи ещё предстоит согласовать.

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