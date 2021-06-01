Медведев прокомментировал предстоящую встречу Путина и Байдена
- РИА Новости
«Скоро будет встреча президента нашей страны с президентом Соединённых Штатов Америки. Как минимум, это уже возможность обсуждать наиболее сложные и наиболее конфликтные темы», — отметил Медведев.
По его словам, за последние годы отношения России и Запада катастрофически ухудшились.
Замглавы российского Совбеза подчеркнул, что странам нужно выходить на «какие-то другие, нормальные, устойчивые принципы сотрудничества».
Ранее в Кремле сообщили, что Путин проведёт 16 июня в Женеве переговоры с Байденом.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что детали встречи ещё предстоит согласовать.