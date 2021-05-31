Глава МИД Португалии оценил ситуацию с возможным отключением России от SWIFT

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Министр иностранных дел Португалии Сантуш Силва оценил ситуацию с возможным отключением России от SWIFT.
Глава МИД Португалии оценил ситуацию с возможным отключением России от SWIFT
  • © РИА Новости

«Какое-то решение со стороны Евросоюза должно обставляться соответствующими правилами. Поэтому если будет приниматься какое-то решение, то, безусловно, это сначала будет широко обсуждаться юридически в Европейском союзе», — сказал он на пресс-конференции после переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Лавров, комментируя ситуацию, отметил, что российские власти готовят решения на случай отключения страны от системы SWIFT.

В начале мая официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в интервью Габриелу Гавину на RT прокомментировала сценарий отключения России от международной платёжной системы SWIFT.

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