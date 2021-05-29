Lufthansa согласовала полёты в Россию по изменённым маршрутам

Короткая ссылка
Авиакомпания Lufthansa сообщила, что получила разрешения от властей России на выполнение рейсов в Москву и Санкт-Петербург в обход Белоруссии. 
Lufthansa согласовала полёты в Россию по изменённым маршрутам
  • Reuters

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя перевозчика.

«Да, это совершенно верно», — ответила она на соответствующий вопрос.

При этом в пресс-релизе перевозчика говорится, что все авиакомпании, входящие в Lufthansa Group, избегают белорусского воздушного пространства.

Ранее в авиакомпании Air France сообщили, что возобновляют полёты из Парижа в Москву в связи с получением разрешения от российских властей на совершение перелёта в обход Белоруссии.

Представитель Austrian Airlines рассказала, что авиакомпания также получила разрешение России на выполнение субботнего рейса из Вены в Москву по альтернативному маршруту в обход Белоруссии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить