Lufthansa согласовала полёты в Россию по изменённым маршрутам

Авиакомпания Lufthansa сообщила, что получила разрешения от властей России на выполнение рейсов в Москву и Санкт-Петербург в обход Белоруссии.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя перевозчика.

«Да, это совершенно верно», — ответила она на соответствующий вопрос.

При этом в пресс-релизе перевозчика говорится, что все авиакомпании, входящие в Lufthansa Group, избегают белорусского воздушного пространства.

Ранее в авиакомпании Air France сообщили, что возобновляют полёты из Парижа в Москву в связи с получением разрешения от российских властей на совершение перелёта в обход Белоруссии.

Представитель Austrian Airlines рассказала, что авиакомпания также получила разрешение России на выполнение субботнего рейса из Вены в Москву по альтернативному маршруту в обход Белоруссии.