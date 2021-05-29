Lufthansa согласовала полёты в Россию по изменённым маршрутам
- Reuters
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя перевозчика.
«Да, это совершенно верно», — ответила она на соответствующий вопрос.
При этом в пресс-релизе перевозчика говорится, что все авиакомпании, входящие в Lufthansa Group, избегают белорусского воздушного пространства.
Ранее в авиакомпании Air France сообщили, что возобновляют полёты из Парижа в Москву в связи с получением разрешения от российских властей на совершение перелёта в обход Белоруссии.
Представитель Austrian Airlines рассказала, что авиакомпания также получила разрешение России на выполнение субботнего рейса из Вены в Москву по альтернативному маршруту в обход Белоруссии.