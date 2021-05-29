Air France получила разрешение от России на перелёт в обход Белоруссии
- Reuters
«Субботний рейс в пути. Разрешение получено», — приводит РИА Новости сообщение.
Как отмечается, авиакомпания отменила два рейса из Парижа в Москву 26 и 28 мая из-за отсутствия разрешения от России для совершения полёта в обход воздушного пространства Белоруссии.
Ранее представитель Austrian Airlines сообщила, что авиакомпания также получила разрешение России на выполнение субботнего рейса из Вены в Москву по альтернативному маршруту в обход Белоруссии.