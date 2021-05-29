Air France получила разрешение от России на перелёт в обход Белоруссии

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Авиакомпания Air France возобновляет полёты из Парижа в Москву в связи с получением разрешения от российских властей на совершение перелёта в обход Белоруссии. Об этом рассказал представитель пресс-службы авиаперевозчика.
Air France получила разрешение от России на перелёт в обход Белоруссии
  • Reuters

«Субботний рейс в пути. Разрешение получено», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, авиакомпания отменила два рейса из Парижа в Москву 26 и 28 мая из-за отсутствия разрешения от России для совершения полёта в обход воздушного пространства Белоруссии.

Ранее представитель Austrian Airlines сообщила, что авиакомпания также получила разрешение России на выполнение субботнего рейса из Вены в Москву по альтернативному маршруту в обход Белоруссии.

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