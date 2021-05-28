Белый дом оценил влияние сообщений о хакерах на встречу Байдена с Путиным

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Сообщения о приписываемых российским хакерам кибератаках на американские компании не повлияли на планы проведения встречи американского лидера Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявили в Белом доме.
Белый дом оценил влияние сообщений о хакерах на встречу Байдена с Путиным
  • © РИА Новости / Reuters

Ранее компания Microsoft заявила, что группа российских хакеров якобы совершила кибератаки более чем на 150 компаний в 24 странах. Утверждается, что на США пришлась «большая часть атак».

«Нет никаких изменений в отношении саммита. Мы продолжаем продвигаться в этом направлении, как вы можете предположить», — приводит РИА Новости слова представителя Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она добавила, что американская сторона «в курсе фишингового инцидента и следит за ситуацией».

15 апреля в Службе внешней разведки России назвали бредом обвинения со стороны США в кибершпионаже.

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