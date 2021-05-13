Байден заявил о непричастности российских властей к взлому Colonial

Вашингтон не считает, что российские власти причастны к кибератаке на трубопровод Colonial Pipeline, заявил президент США Джо Байден.

«Мы не считаем, что российское правительство участвовало в атаке, но у нас есть основательные причины считать, что преступники, совершившие атаку, живут в России», — сказал он, выступая в Белом доме.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники заявил, что стоящие за атакой на Colonial Pipeline хакеры могут быть связаны с Россией.

Российские дипломаты отвергли «безосновательные измышления» отдельных журналистов о причастности Москвы к инциденту.

На восточном побережье Соединённых Штатов наблюдаются проблемы с бензином после того, как оператор закрыл крупнейший трубопровод. Colonial объявил о начале процесса перезапуска.