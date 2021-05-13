Colonial Pipeline сообщила о начале перезапуска трубопровода в США
- Reuters
«Colonial Pipeline приступила к возобновлению своей работы», — цитирует ТАСС сообщение компании.
Отмечается, что процесс перезапуска начался примерно в 17:00 по времени Восточного побережья США.
Ранее президент США Джо Байден пообещал привлечь к ответственности виновных в кибератаке на трубопроводную компанию Colonial Pipeline, а также заявил, что на данный момент американская сторона не имеет свидетельств, что к атаке может быть причастна Россия.