Colonial Pipeline сообщила о начале перезапуска трубопровода в США

Американская трубопроводная компания Colonial Pipeline сообщила о начале процесса перезапуска трубопровода.

«Colonial Pipeline приступила к возобновлению своей работы», — цитирует ТАСС сообщение компании.

Отмечается, что процесс перезапуска начался примерно в 17:00 по времени Восточного побережья США.

Ранее президент США Джо Байден пообещал привлечь к ответственности виновных в кибератаке на трубопроводную компанию Colonial Pipeline, а также заявил, что на данный момент американская сторона не имеет свидетельств, что к атаке может быть причастна Россия.